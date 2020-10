V Rakousku překonal denní přírůstek potvrzených případů nákazy koronavirem poprvé hranici dvou tisíc. Testy odhalily 2435 infikovaných, informovalo dnes ministerstvo zdravotnictví.

V sousedním Švýcarsku se nákaza za posledních 24 hodin potvrdila u 5256 testovaných.

Od počátku epidemie se v Rakousku, které má asi 8,9 milionu obyvatel, infekce koronavirem prokázala u více než 72.000 lidí. S covidem-19 zemřelo 941 nakažených. Téměř 54 000 lidí se viru SARS-CoV-2 zbavilo.

Od 13. října se v Rakousku držel denní přírůstek nad hranicí jednoho tisíce, dnes poprvé překonal dvě tisícovky. Dosavadní rekord v počtu nakažených za den ohlásila alpská země teprve ve středu, kdy přibylo 1958 případů. V nemocnicích je nyní přes tisíc lidí, z toho 161 na jednotkách intenzivní péče.

Nejvíce postiženou spolkovou zemí zůstává hlavní město Vídeň, kterou následují Horní a Dolní Rakousy, tedy spolkové země sousedící s Českem.

Zhoršení situace se projevuje i na čtyřstupňové semaforové mapě. Rakouské úřady dnes do „červeného“ stupně, který signalizuje nejvyšší riziko nákazy, nově zařadily 21 okresů, včetně turisticky významných míst jako Zell am See, Sankt Johann im Pongau a také okres Landeck, kde leží středisko zimních sportů Ischgl. To bylo v březnu jedním z prvních velkých ohnisek nákazy v Rakousku a koronavirus se odtud rozšířil i do dalších evropských zemí.

Kromě toho dnes rakouská vláda ohlásila nová opatření proti šíření viru, platná od neděle. Nově bude nošení roušek povinné ve stanicích metra, na nástupištích, zastávkách, nádražích či letištích. Už nyní musí mít lidé v Rakousku zakrytá ústa a nos v obchodech, v provozovnách služeb nebo na úřadech.

V restauracích bude moci u stolu sedět nanejvýš šest dospělých. Větší skupiny se nebudou smět spontánně tvořit ani na akcích ve vnitřních prostorech, venku mohou být 12členné. Dohromady bude smět ve vnitřních prostorech na vyznačených sedadlech sedět nanejvýš 1000 osob, na venkovních akcích do 1500. I v koncertních sálech nebo sportovních stadionech budou muset diváci vždy mít nasazenou roušku.

Kvůli rostoucímu počtu případů považuje stále více zemí Rakousko za rizikové. Dnes přidalo celou alpskou zemi na svůj seznam Nizozemsko a s výjimkou Korutan budou od soboty Rakousko za rizikové považovat i Němci. Rozhodnutí přitom Berlín učinil krátce před začátkem podzimních prázdnin v řadě německých spolkových zemí. To může výrazně poškodit rakouský cestovní ruch, neboť Němci tvoří zdaleka největší část zahraničních turistů v zemi.

Ve Švýcarsku dnes přibylo 5256 potvrzených případů nákazy. To je o něco méně než ve středu, kdy země hlásila dosud nejvyšší údaj: 5596 infikovaných. Podle švýcarského Spolkového zdravotního úřadu (BAG) je nyní stejně jako v úterý pozitivních 19,8 procenta všech testovaných.

Od počátku epidemie se ve Švýcarsku, které má zhruba 8,5 milionu obyvatel, a v Lichtenštejnsku, v němž žije asi 38 000 lidí, nakazilo koronavirem přes 97 000 osob. S covidem-19 jich 1867 zemřelo. (ČTK)