„Kdybychom ho chtěli otrávit, asi bychom ho pak neposílali na léčení do Německa,“ vyjádřil se ruský prezident Putin k obvinění z otravy opozičního lídra Navalného.

Путин о тех, кто говорит о «затухании» России: «Глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах» pic.twitter.com/aAP3gJ1wSj — НТВ (@ntvru) October 22, 2020

Putin mimo jiné obvinil Německo, že neposkytlo Rusku dostatek informací v kauze otravy Navalného, a tak znemožnilo, aby se ruští experti účastnili vyšetřování. „V rozhovoru s jedním z evropských lídrů jsem nabídl, že ruští specialisté přijedou do Evropy a zapojí se do vyšetřování,“ zdůraznil. Nabídka prý zůstala nevyslyšena. Prohlásil to během diskusního klubu Valdaj, kterého se vzhledem k pandemii tentokrát účastní pouze online.

Evropu ruský prezident obvinil i z toho, že není ve svých rozhodnutích „samostatná a suverénní“. Měl na mysli tlak USA, které se snaží zabránit dostavbě plynovodu Nord Stream 2 z Ruska do Německa.

Ruský lídr také popřel, že by Rusko podnikalo kyberútoky proti komukoliv. Zdůraznil, že svět podle něj stojí na prahu změn a tektonických zlomů. O budoucnost své země ale obavy nemá. „Když se dívám, co se děje ve světě, v jiných zemích, chci říci těm, kdo stále čekají na úpadek Ruska – jen abychom nenastydli na vašem pohřbu,“ prohlásil ruský prezident.

Varoval před podporou barevných revolucí v postsovětských republikách. „Opravdovou demokracii a občanskou společnost nelze importovat, nemohou to být produkty činnosti zahraničních chlebodárců, dokonce i kdyby pro nás ty nejlepší,“ dodal.

Zvláště zmínil Bělorusko a vyjádřil obavy z vměšování cizích států do vnitřních věcí této země. Pouliční protesty v Minsku a dalších velkých městech srovnal s některými projevy občanské neposlušnosti v západních zemích. Připustil, že běloruská policie mohla někdy proti demonstrantům zasahovat příliš tvrdě, vzápětí však dodal: „Ze střelných zbraní do nich přece nikdo nestřílel!“ (Ria.ru)