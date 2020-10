Premiér Babiš (ANO) podpořil při dnešních sněmovních interpelacích námět poslance Feriho (TOP 09), aby vláda vysvětlovala opatření k omezení šíření covidu-19 srozumitelnou formou. Premiér zároveň připustil, že vládní komunikace byla slabší.

Feri poukazoval na to, že restrikce jsou psány právnickým jazykem a mohou působit i výkladové potíže. Míní, že by měla vzniknout webová stránka, na níž by byly popsány i s konkrétními příklady.

„Určitě to má moji podporu,“ řekl Babiš a nabídl Ferimu schůzku. Podle premiéra by bylo dobré komunikaci s veřejností „polidštit“. Babiš ale také uvedl, že na Úřadu vlády nejsou schopni něco takého řešit.

Ministerský předseda připustil, že komunikace záležitostí kolem nového typu koronaviru je slabá stránka vlády, spěje však podle něho k lepšímu. Poukázal na twitterový účet ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO). „Odpovídá na dotazy a má to nejlepší ze všech ministrů,“ soudí. Babiš také pochválil Feriho informování na Instagramu. „Co jste udělal vy, měl udělat (ministr školství Robert) Plaga (za ANO),“ podotkl Babiš.