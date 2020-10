Evropská komise kvůli vývoji koronavirové pandemie dodá Česku 30 plicních ventilátorů z krizových skladů Evropské unie. Na Twitteru to dnes po telefonickém hovoru uvedli premiér Andrej Babiš i předsedkyně komise Ursula von der Leyenová.

Czechia is going through hard times. The number of coronavirus cases is rising. Hospitals need medical equipment. The EU is here to help.

I called @AndrejBabis to tell him we are dispatching rapidly a 1st set of 30 ventilators from our RescEU reserve. More support will come. pic.twitter.com/gsZu7Ij8gJ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2020