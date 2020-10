Šéf ruské zahraniční rozvědky Sergej Naryškin jedná v Minsku s běloruskými tajnými službami i Alexandrem Lukašenkem. Podle Naryškina „tajné služby mohou udělat hodně pro ochranu zájmů obou zemí“. (TASS)

Ještě před odletem z Moskvy Naryškin prohlásil, že Rusko pozorně sleduje situaci v Bělorusku a rovněž „plány Západu, které s touto zemí má“. Proto je šéf ruské zahraniční rozvědky podle vlastních slov v neustálém kontaktu s běloruskými kolegy.

Lukašenko poděkoval Naryškinovi za to, že ruské tajné služby pravidelně dodávají těm běloruským potřebné informace.

„V tomto šíleném svatě, zblblém pandemií a dalšími věcmi, nemáme moc přátel. Řekněme si to otevřeně. Všichni se o nás zajímají. O Rusko i Bělorusko. A my na to musíme reagovat,“ prohlásil běloruský lídr po setkání s Naryškinem.