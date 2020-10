Testy na Ukrajině potvrdily za poslední den nákazu koronavirem u 7053 lidí. Je to dosud nejvíce nově prokázaných případů v zemi za 24 hodin a poprvé, co denní přírůstek překročil hranici 7000. Oznámila to agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní radu státu.

Rusko už několikátý den po sobě hlásí více než 15 000 nově potvrzených případů nákazy denně.

Od začátku pandemie se na Ukrajině, kde žije zhruba 42 milionů obyvatel, infikovalo koronavirem 322 879 obyvatel, zemřelo jich 6043. Za poslední den země zaregistrovala 116 úmrtí v souvislosti s covidem-19, což je méně než ve středu, kdy zemřelo na Ukrajině s covidem-19 dosud nejvíce lidí (141).

Ukrajina zaznamenala přes 5000 nově potvrzených nakažených skoro každý den od začátku října. Nárůst počtu případů koronaviru přiměl vládu prodloužit karanténní opatření až do konce roku. Ministr zdravotnictví zároveň nevyloučil další zpřísnění opatření proti šíření nákazy. Vláda se k nim podle něj uchýlí, pokud se denní přírůstek dostane k číslům 11 000 až 15 000 nakažených za den. (ČTK)