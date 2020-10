Ministerstvo zahraničí dnes spustilo program na pomoc podnikatelům, kterým epidemie koronaviru komplikuje mezinárodní jednání. Česká velvyslanectví a konzuláty budou pomáhat při zajišťování vízových povinností nebo vyjednávání o výjimkách z povinné karantény.

Diplomacie o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Nová služba bude bezplatná. „Pomůže českým firmám třeba s vízy i tam, kde země aktuálně potřebné dokumenty nevydávají, pomůže s výjimkami z povinné karantény při obchodních cestách do zahraničí nebo naopak s přicestováním klíčového partnera ze země, odkud to není v současné situaci standardně do ČR možné,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Podnikatelé se mohou s dotazy a se žádostí o pomoc obracet na speciálně vytvořenou e-mailovou adresu obchodnicesty@mzv.cz. Podle Petříčka by mělo ministerstvo na dotaz reagovat do 12 hodin od chvíle, kdy ho obdrží. (ČTK)