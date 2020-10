Vláda bude dnes mimořádně jednat kvůli nabídce Spojených států amerických na vyslání vojenských lékařů a zdravotníků do Česka. Zdravotníci by měli v Česku pomáhat s bojem proti koronavirové epidemii.

O svolání zasedání požádal premiéra Andreje Babiše (ANO) ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve středu oznámil, že příští týden dorazí do Česka tým 28 lékařů Národní gardy z amerických států Nebraska a Texas.

„Požádal jsem premiéra o mimořádné svolání vlády,“ oznámil dnes ráno Metnar. Kromě schválení americké nabídky by ministři měli udělit souhlas i s případnou další zahraniční výpomocí. „Abychom byli připraveni přijmout možné další nabídky pomoci ze strany ostatních spojenců z NATO a EU,“ uvedl Metnar. Podle úřadu vlády bude příjezd lékařů z USA „hlavním bodem“ zasedání, které by se po 13.00 mělo vejít do půl hodiny před plánovanou tiskovou konferencí. (ČTK)