Testy na Ukrajině potvrdily za poslední den nákazu koronavirem u 7053 lidí. Je to dosud nejvíce nově prokázaných případů v zemi za 24 hodin a poprvé, co denní přírůstek překročil hranici 7000. Oznámila to agentura Reuters s odvoláním na bezpečnostní radu státu.