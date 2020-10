Od začátku září vycestovalo do Polska 10 tisíc Bělorusů. Na Ukrajinu vyjely 3 tisíce lidí. Další Bělorusové zamířili do Litvy. Podle ministerstva vnitra Běloruska se nevracejí do vlasti kvůli pandemii, nikoliv kvůli pronásledování režimem Alexandra Lukašenka. (minsknews)

Только в Польшу с сентября выехали около 10 тысяч белорусов https://t.co/Hvqx2NDJr4 — Еврорадио (@euroradio_ru) October 21, 2020