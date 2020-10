Arménský premiér Nikol Pašinjan uvedl, že konflikt o Náhorní Karabach nemá v této fázi diplomatické řešení, a to na dlouhou dobu. Kompromis, který by přijala jeho země, prý není přijatelný pro ázerbájdžánskou stranu sporu.

Turecko ústy svého viceprezidenta slíbilo vyslat vojáky na pomoc Ázerbájdžánu, pokud Baku o vojenskou podporu požádá.

„Všechny ty naděje a návrhy, že je třeba najít diplomatické řešení, musíme za dané situace pokládat za ukončené. Vždy jsme říkali, že jsme připraveni řešit problém na základě kompromisu. Ale to, co je přijatelné pro arménskou stranu, již není přijatelné pro Ázerbájdžán,“ uvedl Pašinjan v záznamu, který zveřejnil na internetu.

Pašinjan také vyzval lid, aby se chopil zbraní, protože jedině se zbraněmi v rukou lze podle něj dosáhnout přijatelného rozuzlení konfliktu. „Náš další postup – to je boj až do konce, ve jménu práv našeho lidu. Bez ohledu na to, co se stane, musíme bojovat za práva našeho národa. Kvůli stanovisku Ázerbájdžánu to znamená především chopit se zbraní a postavit se na obranu vlasti. Při efektivní organizaci pak můžeme dosáhnout přijatelného diplomatického řešení,“ řekl šéf arménské vlády podle agentury Interfax. (ČTK)