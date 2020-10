Předávání státních vyznamenání se 28. října na Pražském hradě nemůže konat v obvyklém režimu. Situace není epidemiologicky příznivá, řekl dnes novinářům po jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

O možnosti předávání vyznamenání později odpoledne jednal i na Hradě, výsledky schůzky ani jedna strana nekomentovala. Prymula dříve uvedl, že při splnění veškerých hygienických podmínek by pro vyznamenání osobně dorazil. Prezident se mu chystá udělit nejvyšší vyznamenání, Řád bílého lva, za zvládnutí první vlny epidemie. Premiér Andrej Babiš (ANO) je přesvědčený o tom, že se prezident ještě rozmyslí, a že se slavnostní ceremoniál 28. října konat nebude.

Skeptický je k pořádání oslavy státního svátku na Pražském hradě předseda vlády Babiš i vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Já jsem přesvědčen, že ten ceremoniál nebude. Že si to (prezident Zeman, pozn. ČTK) rozmyslí, a že ta oslava bude v lepších časech,“ řekl Babiš dnes večer televizi Nova. Podle Hamáčka by hlava státu měla oslavu státního svátku vyřešit projevem k občanům. „A já věřím, že to ve finále tak dopadne,“ řekl Nově. (ČTK)