Bavorsko zavede povinné testování lidí, kteří do země přijíždějí za prací z rizikových oblastí v zahraničí. V zemském sněmu to dnes oznámil bavorský premiér Markus Söder. Opatření, které má zabránit uzavření hranic, se dotkne především pendlerů z Česka a Rakouska.

Napříště budou muset předkládat negativní test na koronavirus jednou týdně. Kdy začne opatření platit, bude podle informací ČTK jasné zřejmě ještě tento týden. Šéfka Asociace pendlerů v ČR ČTK řekla, že rozhodnutí testovat lidi dojíždějící z Česka do Bavorska za prací považuje za správné. (ČTK)