Příspěvek na bydlení nebo přídavky na dítě asi budou lidem vypláceny nejméně do konce roku automaticky v dosavadní výši. Schválila to Sněmovna.

Předlohu nyní dostane k projednání Senát, který by o ní mohl rozhodnout za týden.

Vládní návrh počítá s tím, že úřady práce by nemusely pro letošní poslední čtvrtletí plošně přehodnocovat výši vyplácených příspěvků na bydlení a přídavků na dítě či zvýšení příspěvků na péči. Lidé by tak měli tyto dávky dál dostávat bez toho, aby museli úředníkům dokládat své příjmy či vynaložené náklady za poslední čtvrtletí. Dávky se podle ministerstva práce a sociálních věcí přepočítají jen lidem, kteří už podklady pro poslední čtvrtletí úřadu dodali. Jsou to asi dvě pětiny příjemců.

Stejný postup prosadilo ministerstvo práce a sociálních věcí během jarní vlny epidemie koronaviru. Návrh má mimo jiné zabránit kolapsu úřadů práce kvůli vyplácení dávek, u kterých se nárok na ně posuzuje každého čtvrt roku. Úřadům práce totiž v polovině října chyběla zhruba desetina zaměstnanců, kteří byli kvůli koronaviru v karanténě nebo na nemocenské. (ČTK)