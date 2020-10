Po více než půlroce se podařilo kynologovi Gustavu Hotovému a jeho týmu ověřit u psů schopnost poznat čichem lidi nakažené covidem a u vycvičených psů metodu vyzkoušet. Vycvičil zatím dva psy, další připravuje.

Kynolog zvířata nechal rozeznávat vzorky pachů zdravých lidí a neinfekční vzorky nakažených. Vzorky pro výzkum mu poskytovala pražská Nemocnice na Bulovce, nyní hledá kynolog z Mostecka nového partnera, protože Bulovka nemůže vzorky pro výzkum lidem dál odebírat.

Psi museli čichem rozpoznávat vzorek nakaženého od ostatních a určit správný vzorek třeba zaštěkáním či tím, že se lehli. Využití v praxi by mohlo vypadat třeba tak, že pacient s podezřením na nákazu covidem-19 by si odebral vzorek k očichání psem doma sám. Otřel by se látkou a dal ji do sterilní sklenice.

„Každý si může udělat odběr z pohodlí domova a předat ho kurýrovi v nějakém kontejneru. Do několika hodin by byl známý výsledek, rozlišení psa trvá několik vteřin,“ vylíčil Hotový. Denně by tak podle kynologa bylo možné posoudit 20 000 vzorků. (ČTK)