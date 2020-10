Vojáci v noci v nigerijské metropoli Lagosu stříleli do demonstrantů, podle svědků zabili nejméně 12 lidí. Vláda to popírá. Z místa teď podle Reuters stoupá dým, ve městě platí 24hodinový zákaz vycházení. Nigerijci se bouří kvůli brutalitě speciální policejní jednotky SARS a chtějí reformu policie.

“They are shooting at them at Lekki toll gate.”

Witnesses say security forces opened fire on #EndSARS protesters gathered in defiance of a curfew in Lagos, Nigeria. pic.twitter.com/yfXWewWTkE

