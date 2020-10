Vláda připravila plán, podle kterého rozdělí miliardy z Fondu spravedlivé transformace. Ten má pomoci regionům navázaným na těžbu uhlí a výrobu energie. Na více než šest miliard korun si má přijít také společnost Lovochemie z koncernu Agrofert.

Agrofert v minulosti vlastnil předseda vlády Andrej Babiš, nyní je součástí svěřenského fondu.

Peníze by měly jít na výměnu kotlů v chemičce. Finance by měly zamířit také do společností ČEZ, Unipetrol nebo EPH, kterou vlastní miliardář Daniel Křetínský. Největší částku by měl dostat Ústecký kraj, a to na podporu komunitní energetiky. (Seznam Zprávy)