Donald Trump předčasně ukončil natáčení televizního rozhovoru 60 minut stanice CBS s tím, že moderátorka Lesley Stahlová už má materiálu dost. Na svém Twitteru pak pohrozil, že rozhovor zveřejní ještě před uvedením v televizi.

„Aby všichni viděli, jaký falešný a neobjektivní rozhovor to je!“ stěžoval si. Prezident také zveřejnil záběry na Stahlovou a poznamenal, že „v Bílém domě neměla roušku a více prozradí později.“

Lesley Stahl of 60 Minutes not wearing a mask in the White House after her interview with me. Much more to come. pic.twitter.com/0plZG6a4fH

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2020