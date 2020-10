Investigativní tým deníku NY Times, který analyzuje daňová přiznání Donalda Trumpa, zjistil, že prezident vede v Číně bankovní účet. V roce 2017 se na něm náhle objevilo 17,5 milionů dolarů a prezident si z něj vyzvedl 15,1 milionů v hotovosti.

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching. Foto: ČTK/AP

„Vedle Británie a Irska je Čína jedinou zemí, kde má Donald Trump účet,“ uvádí deník.

„V roce 2017 společnost vykázala neobvykle vysoký nárůst v zisku – a to 17,5 milionů dolarů, což bylo víc než za posledních pět let dohromady. To bylo doprovozeno výběrem 15,1 milionů dolarů v hotovosti panem Trumpem z firemního účtu.“

Tyto peníze jsou v daňovém přiznání nazvány jako „manažerské poplatky a další smluvní výplaty“.

Prezident se deset let neúspěšně snažil vybudovat projekty v Číně a měl tam i pobočku. V letech 2013 až 2015 tam zaplatil přes 188 tisíc dolarů na daních.

Existenci účtu deníku potvrdil i právní zástupce firmy Trump Org Alan Garten.

„Firma si otevřela účet u čínské banky s pobočkou v USA, aby mohla platit místní daně spojené s obchodními aktivitami v Číně a záměrem vybudovat hotelový byznys v Asii,“ citoval ho deník. „Žádné dohody, transakce ani další obchodní aktivity nebyly uskutečněny a od roku 2015 je tato pobočka neaktivní. Ačkoliv účet je stále funkční, nikdy nebyl použit pro tyto účely.“

Do minulého roku si největší čínská banka pronajímala tři patra v prezidentově budově Trump Tower, což vzbuzovalo podezření z konfliktu zájmů. (NY Times)