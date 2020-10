Kampaň demokratického uchazeče o Bílý dům Joea Bidena často zdůrazňuje roli malých dárců při shromažďování financí na svůj provoz. Značná část Bidenových peněz však pochází od velkých dárců, jejichž jména Bidenův tým někdy odmítá zveřejňovat.

Podle listu The New York Times (NYT) získal demokrat za poslední půlrok přes 200 milionů dolarů (4,6 miliardy korun) od dárců, kteří mu věnovali 100 tisíc dolarů (2,3 milionu korun) či více. To je téměř dvojnásobek toho, co od velkých dárců za stejné období nasbíral prezident Donald Trump.

Bidenovi přispěli částkou 1,4 milionu dolarů (32,3 milionu korun) producent Jeffrey Katzenberg se svou ženou či výkonný ředitel společnosti Netflix Reed Hastings s chotí. Podobné částky mu na kampaň dali rovněž podnikatel v technologiích Sean Parker či bývalý šéf společnosti Starbucks Howard Schultz. Bidenova kampaň podle NYT čile láká velké dárce od Hollywoodu přes Silicon Valley až po Wall Street.

Velcí dárci přitom hráli zásadní roli v současném Bidenově finančním náskoku nad Trumpem. Demokrat měl na konci září na účtu o asi 180 milionů dolarů (4,2 miliardy korun) více než současný prezident, což zhruba odpovídá částce, kterou získal na příspěvcích vyšších než 100 tisíc dolarů. Od minulých Vánoc přitom Biden vybral dohromady přes 1,2 miliardy dolarů (27,7 miliardy korun). (ČTK)