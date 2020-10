Donald Trump by chtěl vyhodit hlavního epidemiologa USA Anthonyho Fauciho. „Lidi už mají dost covidu. Mají dost Fauciho a těchhle idiotů, všech těch idiotů, co se spletli. Vždycky v televizi vystoupí s nějakou bombou, ale ještě větší bomba by byla ho vyhodit. Ten chlap je pohroma.“ (NPR)