Aplikace eRouška k nedělní půlnoci hlásila 1,23 milionů stažení. Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla v rozhovoru pro Právo řekl, že počet stažení by mohl narůst až na čtyři miliony. Dodal také, že aplikace by měla upozornit na kontakt s člověkem pozitivním na koronavirus i v zahraničí. (Novinky)