Předsednictvo ČSSD má do čtvrtka hlasovat o změnách svého volebního řádu a výkladu stanov. Kromě toho, že by se prodloužil mandát členům, kterým vyprší během nouzového stavu, by se nově také umožnilo hlasovat online o funkcionářích. Část členů má ale obavy ze zneužití návrhu.