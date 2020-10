V Izraeli poprvé v historii přistálo letadlo s cestujícími ze Spojených arabských emirátů. Letoun společnosti Etihad přistáním v Tel Avivu navázal na srpnový izraelský let do Abú Dhabí po uvolnění vztahů mezi oběma zeměmi. (Zdopravy)

Today, we make history. Etihad has become the first Gulf airline to operate a passenger flight to Israel. And this is only the beginning…

Salam and Shalom! pic.twitter.com/KT66QFfqmg

— Etihad Airways (@etihad) October 19, 2020