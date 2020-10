Je suis Samuel. Francií otřásla vražda učitele islamistou, protestů se zúčastnila i starostka Paříže

Ve Francii pokračují policejní operace po vraždě učitele Samuela Patyho. Spáchal ji osmnáctiletý islamista čečenského původu, narozený v Moskvě. „Je suis Samuel,“ stálo včera na transparentech protestujících.

„Učím, tedy jsem“: variace na slavný Descartův výrok na demonstraci po vraždě učitele Samuela Petyho. Foto: Hans Lucas Pictures, Reuters

Od pátku, kdy se vražda odehrála (pachatele Abdulakha A. poté při zásahu zastřelila policie), zatkli vyšetřovatelé už nejméně jedenáct lidí. Z toho čtyři blízké příbuzné vraha už v pátek, a další později.

Mezi zatčenými je otec jednoho z Patyho žáků, který si do školy přišel stěžovat, poté co Paty, učitel zeměpisu a dějepisu, ukázal během hodiny o svobodě slova karikatury proroka Mohameda. Stejně jako v předchozích letech při tom muslimské žáky upozornil, aby případně odvrátili zrak, pokud by se jimi cítili uraženi.

V doprovodu islamisty

Otec jednoho z žáků si následně na Patyho stěžoval u vedení školy; doprovázel ho islamistický kazatel a aktivista Abdelhakim Sefrioui, který je už léta v hledáčku francouzských tajných služeb.

Samuel Paty byl kvůli své výuce terčem výhrůžek, ale Abdoulakh A. na něj podle dosavadních poznatků neměl žádné předchozí vazby. Na Patyho zaútočil, poté co ho sledoval po cestě z práce domů.

Je suis Samuel

Napříč Francií se včera konaly demonstrace, které vraždu odsoudily. „Je suis Samuel“, „Je suis enseignant“, „Je suis prof“ (Jsem Samuel, Jsem učitel, Jsem profesor), stálo na transparentech demonstrantů s odkazem na proslulé „Je suis Charlie“ po teroristickém útoku na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo v roce 2015.

V Paříži se demonstrace účastnila i starostka Anne Hidalgo. Jedna z protestujících řekla deníku Le Figaro, že na demonstraci přišla, aby jako muslimka vyjádřila svůj odpor k Patyho vraždě. Po minutě ticha spustila Marseillaisa.

Záběry z pařížského protestu, které zachycují dav demonstrantů v rouškách, zveřejnil na svém Twitteru i francouzský premiér Jean Castex. Doprovodil je komentářem „Nenaháníte nám strach. Nemáme strach. Nerozdělíte nás. Jsme Francie!“ (Reuters, BBC, Le Figaro)