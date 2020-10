Ministr zdravotnictví Prymula označil dnešní dění na Staroměstském náměstí v Praze za pohrdání prací zdravotníků. Podle něj mohou kvůli demonstraci přibýt stovky nakažených covidem (více uvnitř).

„Každý má právo vyjádřit odlišný názor nebo i protest, ale rozhodně by to mělo být podle pravidel, která jsou povolena. Když jsem viděl, co se tam dělo, považuji to téměř za pohrdání prací zdravotníků, kteří jsou v první linii a riskují nákazu, aby minimalizovali další nemocnost a šíření nemoci,“ řekl Prymula serveru iDnes.cz.