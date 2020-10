Důvěra v hnutí ANO poklesla na 24,5 procentních bodu. Jenom o 5,5 procentních bodů méně by v případě předčasných voleb získali Piráti. Téměř 10 procent hlasů by pak získalo hnutí STAN. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar. (ČT)

Foto: ČT24

Naopak pětiprocentní hranici by nepřekročili vládní partneři, tedy KSČM a ČSSD. Na hranici volitelnosti se stále drží TOP 09. ODS by získala 13,5 procentních bodů.