Donald Trump vystoupil v Michiganu. „Musíte přimět svou guvernérku, aby otevřela stát a hlavně školy. Školy musejí být otevřené,“ řekl. Když dav začal skandovat „Do vězení s ní!“, přidal se: „Do vězení se všemi!“ Guvernérka se ale ohradila.

The President mentions the Governor of Michigan, the crowd chants lock her up, and the President says lock them all up pic.twitter.com/9wuB7blnoP

„Přesně takováhle rétorika dostala mě, moji rodinu a další členy vedení státu do nebezpečí, zatímco my se snažíme zachránit životy našich spoluobčanů. Tohle musí skončit,“ napsala Gretchen Whitmerová na svůj twitterový účet.

Policie minulý týden překazila plán osmi mužů, členů amatérských milicí, kteří organizovali únos Whitmerové. Muži byli obviněni z domácího terorismu a plánování únosu, Whitmerová se i s rodinou musela ukrývat v bezpečí. (NPR)

This is exactly the rhetoric that has put me, my family, and other government officials’ lives in danger while we try to save the lives of our fellow Americans. It needs to stop. https://t.co/EWkNQx3Ppx

— Governor Gretchen Whitmer (@GovWhitmer) October 17, 2020