Nejméně dvanáct lidí zahynulo při pumovém útoku na západě Afghánistánu. Automobil, ve kterém byla bomba, explodoval před policejní stanicí ve městě Firozkoch. Zraněno je přes sto lidí. (Tolonews)

Video: An elderly woman was wounded in the Ghor car bomb attack in which at least 12 civilians were killed, according to MoI. pic.twitter.com/rEiU6glZcZ

— TOLOnews (@TOLOnews) October 18, 2020