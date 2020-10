Pro prezidenta Miloše Zemana je nepřijatelná možnost, že by 28. října pouze řekl svůj projev a pak ocenění vyznamenaným zaslal. Uvedl to vicepremiér Jan Hamáček, který s ním o tom jednal.

„Stačil by projev prezidenta republiky,“ okomentoval celou záležitost Hamáček. Hlava státu podle něj ale smýšlí jinak. Prezident se prý domnívá, že vyznamenaní si to zaslouží a neměl by být omezován krizí.

„Čistě technicky na to prezident právo má,“ dodal Hamáček. (CNN Prima News)