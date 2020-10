Tisíce lidí ve Washingtonu protestovaly proti snaze republikánů co nejrychleji nahradit zesnulou soudkyni Ruth Bader Ginsburgovou. Americký prezident Donald Trump do funkce nominoval Amy Coney Barrettovou. (Reuters)

Republikáni ji chtějí schválit do voleb, které se mají konat 3. listopadu. Ve městě se zároveň konala demonstrace na podporu soudkyně.