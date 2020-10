Do Súdánu dorazila delegace Mezinárodního trestního soudu (ICC) k jednání o vydání exprezidenta Umara Bašíra. Soud jej chce stíhat za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny v Dárfúru. Konflikt stál život asi 300 tisíc lidí.

Konflikt v západosúdánském Dárfúru se odehrával hlavně v letech 2003–2004. Kromě tří set tisíc mrtvých za sebou zanechal půl milionu vysídlených.

Delegace má v zemi zůstat do středy.

Súdánská přechodná vláda v únoru souhlasila s tím, aby byl Bašír Mezinárodnímu trestnímu soudu do Haagu vydán. Počátkem října nicméně premiér Abdalla Hamdúk listu Financial Times řekl, že by v Súdánu měl být zřízen „hybridní soud“ složený z haagských a súdánských soudců, před nějž by byl Bašír postaven. Vytvoření zvláštního tribunálu, který by se zabýval zločiny spáchanými v Dárfúru, předpokládá mírová dohoda, již podepsala tento měsíc súdánská přechodná vláda s dárfúrskými povstalci.

Delegaci Mezinárodního trestního soudu, která přicestovala do Súdánu, vede prokurátorka ICC Fatou Bensouda. Z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných v Dárfúru je viněn rovněž bývalý súdánský státní ministr vnitra Ahmad Harún a exministr obrany Abdar Rahím Muhammad Husajn.

Šestasedmdesátiletý Bašír se dostal k moci při vojenském převratu v roce 1989 a vládl Súdánu pevnou rukou až do minulého roku, kdy byl svržen. Loni v květnu súdánská prokuratura obžalovala Bašíra z podílu na smrti demonstrantů během protirežimních protestů, které vedly k jeho sesazení.

Loni v prosinci súdánský soud uložil Bašírovi dva roky vězení za korupci a praní špinavých peněz. Společně s 27 dalšími představiteli je exprezident v Chartúmu souzen také za události související s převratem z roku 1989, za což mu hrozí trest smrti. Bašír veškerá obvinění popírá. (ČTK)