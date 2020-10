V Hejnicích na Liberecku skončila záchrana vrchní části zadní věže barokní baziliky Navštívení Panny Marie, která je národní kulturní památkou. Vítr loni ohnul korouhev, zjistilo se i poškození kupole vlhkostí a dřevokaznou houbou.

Náročná oprava stála přes 2,6 milionu korun. Dnes opravené věži požehnal farář Pavel Andrš. Je to takové symbolické předání díla, řekl. V pondělí podle něj začne odstraňování lešení.

Vítr ocelovou korouhev poškodil loni v listopadu. Letos se při přípravných pracích a prohlídce obtížně přístupné kopule přišlo na to, že její dřevěná konstrukce je v havarijním stavu kvůli vlhkosti a dřevomorce. „Shnilo to. Muselo se všechno sundat, zůstala jen freska Ducha svatého a základní trámy, které ji drží,“ vysvětlil farář. Freska tvoří podlahu báně. Práce na vytvoření repliky dřevěné kupole pokryté měděným plechem trvaly několik měsíců. „Šlo to poměrně rychle,“ dodal Andrš.

Na svém místě je od počátku října už také korouhev a v makovici je nová časová schránka s dokumenty a popisem současnosti. Na záchranu věže přispěl milionem korun Liberecký kraj, město Hejnice přidalo 349 000 korun a dalších více než 780 000 korun se vybralo ve veřejné sbírce od farníků a dalších dobrovolných dárců.

Bazilika Navštívení Panny Marie na úpatí Jizerských hor stojí na místě starého poutního místa, jehož počátky sahají do 12. století. Současnou podobu získala v 17. a 18. století. Jejím správcem a vlastníkem je litoměřické biskupství římskokatolické církve.

Stavba barokního chrámu je z let 1722 až 1729 a stojí na místě kaple ze 14. století. V letech 1692 až 1696 byl ke kostelu přistavěn i čtyřkřídlý klášter, který byl posléze předán františkánům. Počátkem 20. století byla bazilika díky hraběti Clam-Gallasovi opravena a byly obnoveny tradiční poutě. V roce 1950 byli z kláštera vyhnáni mniši a areál dlouho chátral.

V roce 1990 začala celková oprava kláštera. Stála 100 milionů korun a významně se na ní podílela Evropská unie. V roce 2001 byl klášter znovu vysvěcen.