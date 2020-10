Lemur Maki, unesený ve středu ze sanfranciské zoo, je zpět u pečovatelů. Postarší a péči potřebující zvíře trpící artritidou objevil pětiletý James Trinh v domečku na hřišti u své školky. Zloděje už zadrželi, James dostal doživotní vstupné do zoo. (AP)

“There’s a lemur! There’s a lemur!” A 5-year-old boy helps recapture Maki, an arthritic 21-year-old ring-tailed lemur that police say was abducted from the San Francisco Zoo. The boy was rewarded with a lifetime zoo membership. https://t.co/dGU7uwatBj #odd

— AP Oddities (@AP_Oddities) October 17, 2020