Donald Trump vyzval na politickém mítinku v Georgii, aby byl uvězněn jeho politický oponent Joe Biden a syn Hunter. „Zavřete Bidenovy, zavřete Hillary,“ řekl se skandujícím davem. Zároveň dodal, že pokud prohraje, „možná bude muset odjet ze země“. (USA Today)

Trump: Lock up the Bidens, lock up Hillary. Lock them up pic.twitter.com/QCOKUmHwVF

— Acyn Torabi (@Acyn) October 16, 2020