Slovensko plánuje otestovat na koronavirus všechny obyvatele, patrně s výjimkou dětí do deseti let. Zatím ale nebylo rozhodnuto, zda podstoupení testu bude povinné.

Vyplývá to z dnešního prohlášení premiéra Igora Matoviče. V nejrizikovějších okresech by bezplatné testování mělo proběhnout příští víkend, v ostatních regionech za dva týdny, tedy na Dušičky. Následně by se testy měly ještě jednou zopakovat. Pětimilionové Slovensko v posledním období zaznamenává rekordní přírůstky nakažených.

„Bude to operace, jakou Slovensko nezažilo. Pokud se rozhodneme, že to má být povinné testování, musíme změnit zákon,“ uvedl Matovič. Pozitivně testování by následně zůstali v domácí karanténě. Bližší informace ohledně plošného testování úřady zveřejní patrně v příštích dnech. (ČTK)