Kdyby se narodil o deset let později, s velkou pravděpodobností by válel v NHL a hokejem se zajistil do konce života. Na začátku 80. let ho ale komunisté nepustili. Dnes se osmapadesátiletý bývalý hokejista živí montáží oken. „Já bych v životě neutekl, to bych rodině nemohl udělat,“ říká Dudáček v rozhovoru pro Deník N.