Záruční program COVID III bude prodloužen minimálně do poloviny příštího roku. Česká republika chce přitom vyjednat s Evropskou komisí jeho prodloužení až do konce příštího roku.

Prostředky z něj bude možné kromě provozních nákladů využít nově i na investice. Na dnešním mimořádném jednání to schválila vláda. (ČTK)