Ministerstvo sehnalo podle ministra Prymuly mnoho lidí na trasování a obvolávání nakažených. Výrazně také zvýšilo počet testů provedených za jeden den. „Nemáme jen negativní čísla,“ řekl na tiskové konferenci.

„Měli jsme rekordní počet testů, blížíme se 35 tisícům. Máme rekordní počty navolávaných, protože tady byl systém velmi robustně posílen,“ oznámil ministr.

Ministr zdravotnictví odmítá, že přísná opatření proti šíření koronaviru přicházejí pozdě. Přiznává ale, že mírná opatření měla být zavedena už v srpnu nebo červenci.

„Abychom se nedostali k té vysoké náloži v populaci,“ řekl ministr Roman Prymula. Problém ale podle něj je, že 10 % populace odmítá dodržovat jakákoliv opatření. „Spíše dělá vše pro to, aby dodržena nebyla, tak je to problém, tak to logicky nenaplní očekávání a musíte přijímat výrazně tvrdší opatření,“ dodal Prymula.