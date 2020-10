Ministr obrany Lubomír Metnar odmítl požadavek KSČM vzít armádě deset miliard kvůli epidemii. „Povodně, volby, covid. Na vojáky je vždy spolehnutí. Ale když jde o škrtání peněz, jako první se mluví právě o armádě,“ řekl Metnar.

Komunisté podmiňují odebráním peněz armádě podporu státnímu rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová už podle ČT naznačila, že je o tom ochotná jednat.

Ministrovu reakci zprostředkoval Deníku N mluvčí resortu obrany Jan Pejšek. „My už teď jdeme z hlediska rozpočtu na krev. Krácení by se rovnalo rezignaci na budování schopností a modernizaci naší armády. A to si vojáci nezaslouží!“ odmítl návrh Metnar.

Ministr doplnil, že Česko má skvělé vojáky, ale pokud budou muset stále používat čtyřicet let starou techniku, přijdou o motivaci. „A armáda v případě jejich odchodu ztratí to nejcennější, co má,“ varoval.