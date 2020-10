Ministr zdravotnictví apeluje na občany, aby zůstali doma a nevycházeli z domova, pokud to není nutné. „Musíme začít sami u sebe,“ řekl.

„Zůstanu doma, co to půjde, pokud to nebudou nutné aktivity, to je to nejúčinnější, co mohu udělat, to zásadní je omezit počet kontaktů, pak jsme schopni snížit obrovskou zátěž, kterou v populaci máme,“ žádá ministr Prymula.