Začátkem září bylo 5 % pozitivních testů při testování na nakažení onemocněním covid-19. „Od té doby to jde nahoru až k vysoce rizikovým hodnotám, včera přes 30 %,“ řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistik (ÚZIS) Ladislav Dušek.

„Říká to, že zachytáváme stále větší a větší procento nakažených, tedy nám to indikuje zvyšující pravděpodobnost, že v populaci narazíte na nakažené,“ vysvětlil Dušek.