Při záplavách v Indii zemřelo od středy nejméně 60 lidí. Povodně zničily také část úrody v hodnotě stovek milionů dolarů. Úřady v zasažené části země na dnešek vyhlásily volný den a požádaly lidi, aby zůstali doma. (Reuters)

Floods brought by heavy rains and overflowing rivers across large swathes of western and southern #India have killed at least 60 people since Wednesday https://t.co/Vb82qLkjyA pic.twitter.com/9cQknHJU29

— Arab News (@arabnews) October 15, 2020