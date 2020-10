V nově zřizovaných provizorních nemocnicích mohou pomoci lékaři z oddělení, kde bude omezena zbytná péče. Novinářům to dnes řekl ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček. Do nemocnice by se měli podle něj povolat také lékaři z ambulancí.

Přednostně by se ale podle něj měly posílit kapacity ve stávajících nemocnicích, dokud je to možné. Informace o tom, že personál k provizorním lůžkům by měly podle premiéra Andreje Babiše (ANO) poskytnout nemocnice, je pro Kvačka nová. Žádný oficiální požadavek zatím nemocnice nedostala. Nemohl proto zatím říct, zda a kolik lidí by mohla nemocnice vyčlenit.

„S postupným omezováním elektivní péče by se mohl zapojit personál z těchto oddělení,“ uvedl. Jako elektivní péči lékaři označují zákroky, které jsou odložitelné a jejich neprovedení neohrožuje zdravotní stav pacienta. Typicky jde například o ortopedické operace. O povolávání ambulantních specialistů mluvil i ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). (ČTK)