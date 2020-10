Na brněnském výstavišti by mohla být do týdne záložní nemocnice s 300 lůžky. V Jihomoravském kraji za posledních 24 hodin přibylo přes 1 100 nakažených lidí koronavirem, hospitalizovaných je přes 300.

Dnes to řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). V kraji každým dnem přibývají stovky potvrzených případů covidu-19, za posledních 24 hodin jich bylo přes 1100. V desítkách přibývají i hospitalizovaní, kterých je přes 300.

Nemocnice v kraji zatím kapacitně stačí, musejí už ale omezovat část plánovaných operací a vyčleňovat další lůžka. „Myslím, že teď nastal čas na výstavišti nemocnici vybudovat. Máme na to projekt už od jara, je to schválené hygienou. Mohli bychom nemocnici vybudovat za týden, problémem by ale bylo zajistit personál, což by musel udělat stát,“ uvedla Vaňková.

Podle ní by městská Nemocnice Milosrdných bratří mohla poskytnout několik doktorů, nikoliv však sestry. „Jsou zásadní. Proto by musela provoz zajistit například armáda nebo třeba i studenti, medici jdou ale do fakultních nemocnic,“ řekla Vaňková. (ČTK)