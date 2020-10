Česko by podle premiéra Babiše mohlo využít až 100 lůžek v Bavorsku a 50 v Maďarsku. Lůžka přislíbilo také Sasko a Polsko. Vše je ale podle českého premiéra zatím na úrovni ústních slibů.

Babiš v Bruselu hovořil o nabídce lůžek ze zahraničí. Nespecifikoval ale, zda by Česko pacienty do sousedních zemí odesílalo anebo zda by se nabídnutá lůžka měla převézt do ČR.