Václav Klaus mladší má na další rok jasný plán. Dostat se s Trikolórou do Sněmovny. Svého otce ale do předvolební kampaně zapojit neplánuje. „Nemyslím si, že by něco takového zabralo,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Předseda Trikolóry Václav Klaus mladší. Foto: ČTK