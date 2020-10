Celkem 165 krabic plných knih o Jeruzalému včera dorazilo z Izraele do depozitáře Knihovny Akademie věd. Mimořádnou knižní sbírku věnovala českým kolegům izraelská historička umění Bianca Kühnelová z The Hebrew University of Jerusalem.

Tři tisíce knih vážících přes dvě tuny obohatí knihovnu historiků umění. Bedny vypluly z izraelského přístavu Ašdod jeden den před tím, že se blízkovýchodní země téměř zcela uzavřela kvůli covidu-19. (AV ČR)