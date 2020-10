Americký prezident Donald Trump uspořádal předvolební mítink ve státě Iowa, na který dorazilo několik tisíc lidí. Postěžoval si jim, že místo aby se média věnovala jeho nominaci na Nobelovu cenu, „referovala o povodních v Iowě“. (Vox)

Watch the President’s reaction while he complains about the news covering the floods in Iowa pic.twitter.com/ZUGluB350u

— Acyn Torabi (@Acyn) October 15, 2020