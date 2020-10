Aplikaci eRouška si v mobilních telefonech aktivoval milion lidí. Na Twitteru o tom dnes večer informovali zástupci projektu Chytrá karanténa.

Už dopoledne oznámili nárůst počtu stažení za poslední den, kdy operátoři rozesílali textové zprávy s výzvou k instalování aplikace, o 178 000 na 861 000 aktivací. Do konce léta mělo aplikaci jen asi 250 000 lidí. Podle dřívějších vyjádření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) by bylo pro její maximální využití v koronavirové epidemii potřeba, aby si ji do telefonu stáhlo šest milionů uživatelů.